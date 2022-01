Edle Naturmaterialen – perfekte Passform

Jungunternehmerin Carmen Müller eröffnet in Bludenz ein Atelier speziell für Braut- und Anlassmode

„Mit ihren charmanten Lauben und Gassen lädt die Bludenzer Altstadt zum Flanieren, Bummeln und Genießen ein. Die Vorzüge von Bludenz, die die Wirtschaftsgemeinschaft auf ihrer Homepage hervorhebt, schätzt auch Carmen Müller: Die 27-jährige Thüringerin, die in den vergangenen acht Jahren in Wien lebte, eröffnet Anfang Februar in der Bludenzer Mühlgasse unter dem Firmennamen „Feinsein – Bridal & more“ ein Atelier mit Schneiderei und Verkaufsraum für handgefertigte Braut-, beziehungsweise Anlassmode. „Bludenz hat für mich als Standort einen besonderen Reiz. Es ist eine Stadt mit viel Charme und Potential.“ Die Kleider der Designerin zeichnen sich durch hochwertige Stoffe und edle Naturmaterialen sowie einen perfekten Schnitt aus, der den Typ der Braut unterstreicht. „Die Trägerin soll sich darin so wohlfühlen, dass sie das Kleid am liebsten gar nicht mehr ausziehen möchte.“