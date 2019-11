Echtes Handwerk in spezieller Atmosphäre

Meiningen. Die Winterausstellung im Kronensaal hat bereits eine lange Tradition, bereits zum 26. Mal fand die Ausstellung in diesem Jahr statt. Streng genommen hat die Veranstaltung ihren Ursprung im Pfarrhof, wo sie die ersten Jahre über die Bühne ging. Nun genießen aber Veranstalter, Aussteller, aber auch Besucher die spezielle Atmosphäre im Gastraum des ehemaligen Gasthaus Krone. Der Saal wurde dafür vor einigen Jahren adaptiert, ohne aber das historische Flair zu ruinieren, viele Elemente sind weiterhin im originalen Zustand, der Gesamteindruck des alten Wirtshauses konnte erhalten werden. Ein Umstand, der in diesem Jahr fast zum Verhängnis geworden wäre, durch den Föhn bedingten Durchzug ging eine Fensterscheibe zu Bruch, zum Glück wurde niemand verletzt. So konnten die Aussteller aus Vorarlberg, Tirol und Deutschland ihre Waren in Ruhe feilbieten. Ein wichtiger Aspekt beim Winter im Kronensaal ist der Umstand, dass keine Handelsware angeboten wird, sondern nur echtes Handwerk aus verschiedenen Materialien wie etwa Keramik, Textilien, Wachs, Papier, Glas, Holz oder Seife, ergänzt durch frischgebackenen Leckereien. Organisatorin Angelika Feistenauer und ihre Familie versorgten die Besucher wieder mit selbstgemachten Glühmost und feinen Nüssen. Ein idealer Auftakt für alle Sinne in Richtung Advent in Meiningen. CEG