Echtes Handwerk & edle Gewürze: Feldkirchs kleine Geheimnisse

Feldkirchs Gassen und Plätze verbergen besondere Schätze. Keine Geschäfte von der Stange, sondern Kreativität, Individualität und echtes Handwerk prägen die Altstadt. Der Abend „Feldkirchs Geheimnisse“ gewährte Einblicke hinter die Kulissen.

Bei „Die Wolle“ in der Neustadt konnten sich die Teilnehmer des Rundgangs ein Bild davon machen, welche Arbeit hinter selbstgestrickten Socken und Pullovern steckt. Elisabeth Friedl gewann schon vor 40 Jahren beim Landesstrickwettbewerb den 3. Preis. Besondere Spezialitäten der Strickerin sind Trachtenjacken und Trachtenstutzen. Im „Fell-Stüble“ von Daniela Pirker in der Schmiedgasse wurde nach flauschigen Fellen gestöbert.

Bei „Cervantes & Co – Buch und Wein“ in der Kreuzgasse trafen kriminologisches und kulinarisches Feingespür aufeinander und bereiteten Hochgenuss für Geist und Seele. Marlene Kilga signierte ihren neuen Feldkirch-Krimi „Die Chimäre der Schattenburg.“ Regina Zink hatte zum Event ein spannendes Sortiment an Büchern zusammengestellt, welches durch spanische Weine ergänzt reichlich Bezug zur 800-Jahr-Feier hatte. Auch bei „Lauter Wein“, dem neuen Lokal von Andreas Jankovec , wurde edler Wein gekostet.

Der talentierte Schuhmacher Alessandro Santella ist in der Neustadt 45 versteckt und steckt in ein paar Maßschuhe bis zu 45 Stunden. Vor allem repariert und frischt er alte Schuhe auf. „Reparaturen soll man nicht sehen“ lautet das Stichwort des Handwerkers. Teilnehmer des Rundgangs durften selbst mit Hand anlegen und Schuhe besohlen. Auch „Urban Foxxes“ und „wolfff“ am Mühletorplatz gewährten einen Blick in ihr Atelier. HE