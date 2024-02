Echter Härtetest für die Pioneers Vorarlberg

Im 2. Teil des Doppelwochenendes wartet der EC RB Salzburg, ein Team, das zweifacher amtierender Meister ist und daher eine große Herausforderung darstellt.

Auch für Salzburg ist jeder Punkt im Platzierungskampf fürs Viertelfinale von großer Bedeutung. Headcoach Dylan Stanley sieht diesen Härtetest als eine Gelegenheit, um sich optimal auf die Pre-Playoffs vorzubereiten und ein gutes Omen für die heiße Phase der Saison mitzunehmen: “Salzburg hat unheimlich viel Qualität im Team, das ist allseits bekannt. In die Eisarena Salzburg zu fahren und Punkte mitnehmen zu wollen ist dementsprechend herausfordernd. Trotzdem freuen wir uns sehr darauf, denn einen besseren Test für die Postseason gibt es aktuell kaum. Gegen Raffl und Co. eine gute Partie abzuliefern und ein gutes Gefühl ins Playoff mitzunehmen kann von großer Bedeutung sein.”



Fanfahrt nach Salzburg: Pioneers Fan Marcel Winsauer hat zur heißen Saisonphase erstmals eine Fanfahrt im Reisebus organisiert. Wer sich noch einen der wenigen Restplätze zum Auswärtsspiel gegen den Meister sichern will, kann Marcel via Social Media kontaktieren.