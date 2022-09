Echter Durchbruch: Bluttest erkennt 50 Krebsarten!

An einer Lösung, um Krebserkrankungen frühzeitig zu erkennen, arbeitet die Krebsforschung seit Jahren.

Die Wissenschaft ist offenbar einen Schritt näher an Screening-Bluttests auf verschiedene Krebsarten gekommen. Eine Studie von Deb Schrag vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York), die beim Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (ESMO) in Paris vorgestellt wurde, zeigte eine relativ hohe Sensitivität eines solchen Bluttests auf ctDNA-Bruchstücke von bösartigen Zellen im Blut.