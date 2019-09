Echte Flüche: "Harry Potter" Bücher verbannt

Eine katholische US-Schule hat die Romane verbannt, da sie echte Zaubersprüche und Flüche enthalten würden, die böse Geister heraufbeschwören könnten. Der Pastor Dan Reehil von der St. Edward Catholic School in Nashville habe sich mit mehreren Exorzisten in den USA und Rom verständigt, dass die Flüche und Zaubersprüche aus der Buchreihe echt seien und böse Geister rufen könnten, berichtet die lokale Zeitung "The Tennessean". In einer E-Mail hatte sich der Pastor an die Eltern gewandt. Die katholische Privatschule entfernte die J.K Rowling-Romane nun aus der Schulbücherei. (Red.)