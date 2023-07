„Echt wienerisch“ in Bildstein

Große Begeisterung beim Konzertabend im Kultursaal mit Gesang, Texten, Violine und Klavier.

Die Konzerte des Vereins „Kultur in Bildstein“ sorgen im Kultursaal der Gemeinde immer wieder für beste Unterhaltung durch herausragende Künstlerinnen und Künstler. Und wenn die Sopranistin Birgit Plankel gemeinsam mit Schauspielerin Renate Bauer sowie dem Wiener Symphoniker Helmut Lackinger (Violine) und dem bekannten Klavierspieler Martin Gallez einen „Wiener Abend“ gestalten, platzt der Saal mit Ausblick auf den See und das Rheintal aus allen Nähten.

Nach den Grußworten von Bürgermeister Walter Moosbrugger gab es zwei Stunden lang typisch Wienerisches sowohl musikalisch als auch in Form von heiteren Erzählungen. Ein Mix, der bei den Gästen bestens ankam und für kräftigen Applaus sorgte. Spätestens beim abschließenden Buffet, welches das Ochsen-Team rund um Hanspeter Tauber vorbereitet hatte, fühlten sich die vielen Gäste bei Sommerspritzern und allerlei Deftigem endgültig in einen der vielen „Heurigen“ in der Bundeshauptstadt versetzt.