EC-Silber für Schuchter in Athen

Die Hohenemserin Anna-Lena Schuchter holte sich ihre erste Europacup-Medaille bei den Junioren im Judo.

Beim Iliadis Cup in Athen kämpfte sich die 18-jährige Sportlerin des ULZ Hohenems Judo Vorarlberg souverän bis ins Finale vor und gewann am Ende Silber.

Anna-Lena Schuchter ist definitiv in ihrer neuen Altersklasse angekommen. Und das auf überaus beeindruckende Art und Weise. Beim top-besetzen Junioren-Europacup in Athen (19 Starterinnen) konnte der aufgehende Stern im Vorarlberger Damen-Judo zeigen, dass sie das Zeug für die absolute Weltelite hat. Mit dem saustarken zweiten Platz katapultierte sich die Athletin des ULZ Hohenems Judo Vorarlberg direkt in die europäische Spitze in ihrer Gewichtsklasse bis 7o kg.