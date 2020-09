EBEL-Feeling in der Feldkircher Vorarlberghalle

Die VEU Feldkirch bekommt am Dienstag mit den Innsbrucker Haien einen großen Fisch vorgesetzt.

Der Bundesligist gastiert zur Saisonvorbereitung in der Vorarlberghalle. Am Freitag gewannen die Tiroler gegen Ligakonkurrent Dornbirn mit 6:2.

Die Rollen im Vorbereitungsspiel sind klar verteilt. Die Innsbrucker spielen ja seit Jahren in der höchsten Spielklasse Österreichs und reisen mit einem starken Kader an. Für die Mannschaft von Michael Lampert wird es gegen den starken Gegner darauf ankommen bereit zu sein und über den Kampf die Chancen zu suchen.