EÃ¤sso wie frÃ¼ohnr zÂ´Luschnou

Seit dem vergangenen Wochenende lädt die Luschnouar Koscht wieder zum Genießen.

Lustenau . Seit mittlerweile 39 Jahren gehört die Luschnouar Koscht zum fixen Termin im Eventkalender der Gemeinde. So kommen Genießer auch in diesem Jahr wieder voll auf ihre Kosten, wenn traditionelle Lustenauer Spezialitäten original nach Omas Rezept gekocht und serviert werden.

Käsdönnala und Spitzöla finden dabei noch bis zum 7. April in sechs ausgewählten Lokalen in Lustenau genauso wie ein Schwinsbroto mit Hafolauob und suura Räba den Weg auf den Teller der Gäste. So warten auch zahlreiche fast schon vergessene Gerichte auf die Gäste. Weiters servieren drei Cafebetriebe in Lustenau während der Aktionswochen kleine Luschnouar Besonderheiten.