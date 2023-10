e5-Zertifizierung: Rankweil erreicht erneut vier „e“

Was fünf Sterne für die Hotellerie bedeuten, sind für die Klimaschutzgemeinden die e5-Zertifizierungen. Feierlich wurden diese am Mittwoch, 11. Oktober 2023, im Festspielhaus in Bregenz vom Energieinstitut Vorarlberg vergeben. Auch Rankweil war wieder mit dabei.

Die Marktgemeinde Rankweil ist bereits im Jahr 2005 dem e5-Landesprogramm beigetreten. Seither hat sich viel getan. So wurden in den vergangenen Jahren wichtige Meilensteine umgesetzt, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energieversorgung. In Rankweil gibt es heute drei Biomasse-Nahwärmenetze, zwei Biogasanlagen sowie mehrere Anlagen zur Stromproduktion mit Wasserkraft und Photovoltaik. Grund genug für die Kommission des Energieinstitutes Vorarlberg Rankweil erneut mit vier „e“ auszuzeichnen.

Starkes Maßnahmenbündel

Auch das Grünflächenmanagement, mit Fokus auf kommunale Blühflächen, schutzwürdige Biotopgebiete und Dachbegrünung in Kombination mit Photovoltaik hob die Fachjury positiv hervor. Zudem wurden die Bahnhofsneugestaltung, der Ausbau der Landesradrouten sowie Temporeduktionen als wegweisend im Bereich des ökologisch verträglichen Verkehrs bewertet. Katharina Wöß-Krall betonte: „Die Marktgemeinde Rankweil war in den letzten Jahren im e5-Programm sehr aktiv: mit neuen PV-Anlagen, neuen Fahrradstraßen, einem Straßen- und Wegekonzept, Gebäudesanierungen und vielen Maßnahmen im Bereich der Begrünung und Biodiversität trägt Rankweil zur Energieautonomie+ Vorarlberg bei und sorgt für gute Lebensqualität in der Gemeinde.“

Auf dem Weg zum fünften „e“

Mit einer Steigerung von 4 Prozentpunkten auf insgesamt 72, steht Rankweil nun kurz vor dem Erreichen des fünften „e“. Dieses will sich die Marktgemeinde in Zukunft auch noch holen, da ist sich das Rankweiler e5-Team einig.