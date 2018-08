e5 Arbeit hinterlässt positive Spuren

Die Gemeinde Sulz stellt sich in diesem Herbst erstmals der e5-Zertifizierung.

Bürgermeister Karl Wutschitz kann aber auf alle Fälle zufrieden auf die ersten drei Jahre zurückblicken: „Die Arbeit hat positive Spuren hinterlassen. Viele Aktivitäten im Bereich der Energieeffizienz haben durch das e5-Programm einen neuen Tiefgang erhalten und passieren jetzt nicht mehr nur zufällig, weil sich einzelne dafür engagieren, sondern sind inzwischen fester Bestandteil der Gemeindepolitik“, so das Gemeindeoberhaupt.Schwerpunkte in den vergangenen zwölf Monaten war dabei unter anderem die Sanierung der Bushaltestelle beim Gasthaus Löwen und der Neuerrichtung einer Bushaltestelle beim Gemeindeamt. Dazu wurden die ersten Umsetzungsaktivitäten zum Ausbau der Landesradroute im Bereich Schöffenweg und Alemannenstraße gesetzt. Ein Schwerpunkt ist auch die erneuerbare Energie und so wurden in den letzten Jahren bereits über 30 Haushalte und auch das Gemeindeamt mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.