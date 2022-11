E-Scooter-Unfall: 17-Jähriger bewusstlos aufgefunden

Ein Jugendlicher wurde in Bregenz nach einem E-Scooter-Unfall bewusstlos aufgefunden.

Der 17-jährige Junge fuhr am 02.11.2022, gegen 21.45 Uhr, mit seinem E-Scooter in Bregenz entlang des Gehwegs an der Rheinstraße, vermutlich von Hard kommend in Richtung Bregenz. Auf Höhe Hausnr. 12 kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Gesicht zu.