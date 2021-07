E-Scooter kollidiert mit Pkw - 16-jähriges Mädchen verletzt

Zwei 16-Jährige waren am Mittwochnachmittag in Dornbirn auf einem E-Scooter unterwegs. Es kam zu einem Unfall mit einer bisher unbekannten Pkw-Lenkerin.

Am Mittwoch, den 28.07.2021, gegen 15:30 Uhr fuhren zwei 16-jährige Mädchen auf einem E-Scooter auf dem Gehsteig der Eisengasse in Richtung Kreuzung zur Dr.-Anton-Schneider-Straße. Als die Lenkerin des E-Scooters vom Gehsteig auf die Fahrbahn wechselte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem bisher unbekannten Pkw, welcher zur selben Zeit von der Eisengasse nach rechts in die Dr.-Anton-Schneider-Straße einbog.