E-Scooter-Fahrer nach Ausweichmanöver gestürzt

Fußach - Am Sonntag kam ein Fußach ein E-Scooter-Fahrer zu Sturz, nachdem er an einer engen Stelle von einem Pritschenwagen überholt wurde.

Am Sonntagabend fuhr ein 24-jähriger Mann aus Höchst mit seinem E-Scooter auf der Rheinstraße von Höchst kommend in Richtung Fußach. Auf Höhe einer Fahrbahnverengung wurde er von einem weißen Pritschenwagen überholt.

Sturz nach Ausweichmanöver

Aufgrund der engen Fahrbahnbreite erfolgte der Überholvorgang so knapp, dass der Lenker des E-Scooters gezwungen war nach rechts auszuweichen, wodurch er in Folge zu Sturz kam. Der 24-jährige Mann verletzte sich dabei unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.