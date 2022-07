E-Scooter auf eigens markierten Stellflächen

Bregenz (BRK) – Anfang Mai hat die Stadt den einjährigen Probebetrieb für den Verleih von E-Scootern der Firma Tier Mobility Austria gestartet.

Benützung des umweltfreundlichen Verkehrsmittels gab es bisweilen Probleme. Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach dem Stadtrat am 5. Juli mitteilte, zeichne sich jetzt auch dafür eine Lösung ab.

Von der Achgasse im Westen bis zur Straße Am Tannenbach im Osten und vom nordwestlichen Wocherhafen bis zur Schlossbergstraße im Südosten wurden insgesamt 34 Stellflächen auf städtischem Grund fixiert, auf denen mehrere E-Scooter abgestellt werden können. Die einzelnen Parkflächen werden entsprechend vermessen und dann farblich markiert – vorerst aber mit einer abwaschbaren Farbe, da sich das Gemeinschaftsprojekt der Stadt und der Firma Tier noch in der Probephase befindet. In gut der Hälfte der Fälle wird zugunsten der neuen E-Scooter-Parkzonen auch auf bestehende Autoabstellplätze verzichtet.