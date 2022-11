Nur in den Niederlanden gibt es noch mehr Ladestationen pro 100.000 Einwohner wie in Österreich.

Nur in den Niederlanden gibt es noch mehr Ladestationen pro 100.000 Einwohner wie in Österreich. ©Canva

Nur in den Niederlanden gibt es noch mehr Ladestationen pro 100.000 Einwohner wie in Österreich. ©Canva

E-Mobilität: Österreich in Sachen Lademöglichkeiten auf zweitem Platz

Österreich ist in Sachen E-Mobilität gut aufgestellt. Das zeigt eine neue Studie, die sich mit dem Angebot an Lademöglichkeiten in diversen europäischen Ländern befasst.

In Zeiten der Klimakrise ziehen viele Menschen einen Wechsel von Benzinern auf Elektro-Motoren in Erwägung. Diesbezüglich plagt die meisten jedoch gerade eine Sorge: Gibt es denn überhaupt genug Ladekapazitäten? Immerhin soll der Schritt zum E-Mobil nicht das eigene Leben nur ungemein erschweren.

self all Open preferences.

Eine neue Savoo-Studie macht sich genau diese Sorge zum Thema. Darin werteten die Experten die Anzahl an Ladestationen für Elektroautos in verschiedenen europäischen Ländern aus. Mit dem überraschenden Ergebnis: Gerade das kleine Österreich ist ganz vorne mit dabei.

Europäische Länder im Vergleich

Mit insgesamt 6.573 Ladestationen bei einer Einwohnerzahl von 9.006.398 bietet Österreich umgerechnet 72,98 Ladestationen pro 100.000 Einwohner. Damit liegen wir im europäischen Vergleich immerhin auf dem zweiten Platz. Unangefochtener Sieger in Europa bleiben die Niederlande mit 41.223 Ladestationen auf 17.134.872 Einwohner (240,58 Ladestationen pro 100.000 Einwohner).

self all Open preferences.

Knapp hinter Österreich liegen Belgien (69,66 Ladestationen pro 100.000 Einwohner) und die Schweiz (69,35 Ladestationen pro 100.000 Einwohner) auf dem dritten und vierten Platz der europäischen Rangliste. Überraschend weit hinten liegt unser Nachbar Deutschland mit nur etwa halb so vielen Ladestationen (34,05 pro 100.000 Einwohner) wie Österreich auf dem siebten Platz.