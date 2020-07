E-Impfpass: Erste Schritte schon im Herbst

Ab Herbst soll der "Elektronische Impfpass" im Rahmen eines Pilotprojekts in Österreich getestet werden.

"Selbstverwaltung ausdünnen"

Ein von ÖVP und Grünen eingebrachter Entwurf auf Änderung des Ärztegesetzes wurde mehrheitlich (ohne die Stimmen der NEOS) angenommen. Mit ihm soll ein VfGH-Erkenntnis umgesetzt werden, das es vor allem als unzulässig erachtet, die Ärztekammern in den Bundesländern mit der Führung der Ärzteliste zu betrauen, da sie Körperschaften öffentlichen Rechts im Rahmen der Landesvollziehung, jedoch keine dem Landeshauptmann unterstellten Landesbehörden sind. In der Novelle festgeschrieben wird gleichzeitig, dass die Ärztekammer eine Website einzurichten hat, in der ein Teil der für die Führung der Ärzteliste erforderlichen Daten öffentlich ist und in die jede Person Einsicht nehmen kann. Die Ärzteliste-Verordnung soll künftig wieder der Gesundheitsminister selbst erlassen.

Kritik an dieser neuen Regelung kam von der Ärzteschaft, die sich "an die Kandare genommen" fühlt, wie Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres in einer Aussendung sagte. "Nachdem man in den bisherigen Verhandlungen gar nicht auf unsere Argumente eingegangen ist, will der Gesundheitsminister nun die Selbstverwaltung der Ärzteschaft ausdünnen." Hier würden Kompetenzen von der Kammer ans Ministerium gehen, die Kosten aber bei der Kammer bleiben. Dass das Ministerium einen entsprechenden Vorschlag ins Parlament eingebracht habe, finde keinesfalls die Zustimmung der Österreichischen Ärztekammer. "Es ist nicht einzusehen, warum man davon absieht, das entsprechende Gesetz dauerhaft zu reparieren. Schließlich wurde es nur aufgrund eines Formfehlers, der vor Jahrzehnten geschehen ist, vom Verfassungsgerichtshof gekippt", so Szekeres.