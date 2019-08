E-Biker (61) von Anhänger gestreift - Zeugenaufruf

In Lauterach wurde am Mittwoch ein 61-jähriger E-Bike-Fahrer von einem Pkw mit Anhänger überholt, gestreift und zu Sturz gebracht.

Am Mittwoch, den 28.08.2019, um 16:10 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger mit seinem E-Bike in Lauterach auf der Landesstraße Richtung Bregenz. Auf Höhe Haus Nr. 67 wurde er von einem unbekannten Fahrzeuglenker in einem silberfarbenen Pkw mit Anhänger überholt.