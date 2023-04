E-Bike-Fahrerin bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Eine 68-jährige Niederländerin ist am Sonntag mit ihrem E-Bike in schoppernau so schwer gestürzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen werden musste.

Am Sonntag, den 30.04.2023, gegen 10.00 Uhr prallte eine 68-jährige Frau aus den Niederlanden mit ihrem E-Bike aus unbekannter Ursache auf der L200 im Bereich Schoppernau - Hopfreben gegen die entlang der Fahrbahn verlaufende Steinmauer, stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades per C8 in das LKH Feldkirch eingeliefert.