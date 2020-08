E-Bike-Fahrer von Lkw erfasst – schwer verletzt

Dornbirn – Am Dienstagnachmittag wurde in Dornbirn-Wallenmahd ein E-Bike-Fahrer von einem Lkw erfasst und eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen.

Am Dienstagnachmittag war ein E-Bike-Fahrer auf der L190 in Dornbirn Wallenmahd in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Spar-Zentrale bog zur gleichen Zeit ein Lkw, der in die selbe Richtung unterwegs war, rechts ab und übersah den E-Bike-Fahrer. Der Fahrradlenker wurde vom Lkw erfasst und unter dem Fahrzeug eingeklemmt.