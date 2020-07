E-Bike-Diebstahl in Bregenz – Rechtmäßiger Besitzer gesucht

Der 13-jährige Bursche gestand bei einer Polizeikontrolle, das Fahrrad am Mittwoch gegen 22.00 Uhr beim Bahnhof Riedenburg gestohlen zu haben.

Am Donnerstag wurde in Feldkirch ein 13-jähriger Bursche von der Polizei angehalten, der mit einem silberfarbenen E-Bike der Marke Stratos unterwegs war.

Gestohlen

Bei der Kontrolle gab der Jugendliche an, das Fahrrad am Mittwoch gegen 22.00 Uhr in Bregenz beim Bahnhof Riedenburg gestohlen zu haben.