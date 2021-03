E-Auto in Lustenau gleich mehrfach in Brand geraten

Ein Elektroauto stand in der Nacht auf Samstag in Lustenau gleich mehrmals in Flammen. Das Fahrzeug widersetzte sich hartnäckig den Löschversuchen der Feuerwehr.

Am Freitag, den 26.03.2021, gegen 23.55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Lustenau darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Lustenau ein Fahrzeug brennen würde. Vor Ort konnten die Beamten den Fahrzeugbesitzer sowie dessen Lebensgefährtin antreffen, die bereits mit Löscharbeiten an dem in der Garage stehenden und stark qualmenden E-Auto beschäftigt waren.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurden die Löscharbeiten durch die Beamten fortgeführt. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das E-Auto mehrfach gelöscht, da es sich immer wieder neu entzündete.

Auto in Metallmulde versenkt

In weiterer Folge wurde das E-Auto so weit gelöscht, dass es zum Feuerwehrhaus Lustenau abgeschleppt werden konnte, um dort von der Feuerwehr beobachtet zu werden. Um 02.40 Uhr teilte die Landesleitzentrale mit, dass das E-Auto beim Feuerwehrhaus Lustenau erneut in Vollbrand stehen würde. Vor Ort war die Feuerwehr Lustenau bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es wurde eine Metallmulde organisiert, diese mit Löschwasser befüllt und das E-Auto darin versenkt.

Spezial-Equipment benötigt

Die Metallmulde mit dem E-Auto wurde zum Güterbahnhof Wolfurt verbracht und dort an die ÖBB-Betriebsfeuerwehr übergeben, die über entsprechendes Equipment für solche Fälle verfügt. Durch den Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Lustenau mit sechs Fahrzeuge und 40 Personen, die ÖBB-Betriebsfeuerwehr mit vier Fahrzeuge und 20 Personen, die Rettung mit einem Fahrzeug und drei Personen, die Bundespolizei mit zwei Streifen und vier Polizist*innen sowie die Sicherheitswache Lustenau mit einem Beamten.