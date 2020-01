Dynamische Parkplatz-Preise am Flughafen Zürich

Am Flughafen Zürich wird ab Mitte 2020 künstliche Intelligenz berechnen wie viel die Parkplätze kosten.

Am Flughafen wird ab Mitte 2020 ein neues System zur "dynamischen Preisgestaltung" eingeführt. Für die online buchbaren Parkplätze am Flughafen soll in Zukunft künstliche Intelligenz die Preise mitgestalten.