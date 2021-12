Dynamische Bevölkerungsentwicklung in Röthis

Mehrere Wohnbauprojekte sorgten in den letzten Jahren für einen rasanten Bevölkerungswachstum in Röthis

Röthis wurde in den letzten Jahren zur am stärksten wachsenden aller Vorderlandgemeinden.

Röthis. Mit Jahresbeginn zählte die Gemeinde Röthis 2.159 Einwohner und verzeichnete damit einen historischen Höchststand. Dies war bereits in den vergangenen zehn Jahren vorherzusehen – von 2011 bis 2021 wuchs die Bevölkerung in Röthis um 14,7 Prozent.

Daten zur Bevölkerungsentwicklung

Um einen Überblick über die Bevölkerungsentwicklung in der Gemeinde zu bekommen, hat Röthis in den vergangenen Wochen und Monaten gemeinsam mit einem Experten eine Studie dazu erstellt. Dabei wurden die Daten zur Bevölkerungsentwicklung von Röthis erhoben und Prognosen für die Bedarfseinrichtungen der Gemeinde erstellt. Gerade die Nachkriegszeit brachte eine dynamische wirtschaftliche und soziale Entwicklung ins Rheintal und nach Röthis. Auch die Bevölkerung hat sich von 900 Menschen im Jahr 1951 auf 1.860 Bewohner im Jahr 1981 mehr als verdoppelt.

Auf zunehmende Knappheit an Grund reagiert

Gab es in weiterer Folge in Röthis zwischen den Jahren 2002 und 2015 eine Bevölkerungsabnahme, welche vor allem auf die negative Wanderungsbilanz zurückzuführen ist, hat die Einwohnerzahl in der Vorderlandgemeinde in den vergangenen Jahren wieder leicht zugenommen. Mit rund 2,74 Quadratkilometern Fläche ist Röthis zwar die drittkleinste Gemeinde in Vorarlberg – mit einem neuen Bauplan konnten die Gemeindeverantwortlichen aber auf die zunehmende Knappheit an Grund und Boden reagieren und so konnte Anfang 2019 erstmals die 2000er Marke bei der Einwohnerzahl geknackt werden.

Änderung auch bei den Haushaltsstrukturen

Ein zentraler Einflussfaktor für das rasante Bevölkerungswachstum in Röthis in den letzten beiden Jahren waren auch sechs fertiggestellte Wohnbauprojekte, von denen die Alte Landstraße das größte und bekannteste ist. Die Bevölkerungsstudie ergab dazu auch, dass sich auch die Haushaltsstrukturen geändert haben – lebten im Jahr 1991 noch 3,14 Personen in einem Röthner Haushalt, so sind es heute nur mehr knapp über 2,2 Personen. Auch die Anzahl der Personen, die in Ein-Personen-Haushalten leben, hat sich mit einem Anstieg von 102 auf 263 mehr als verdoppelt.

Die weitere Entwicklung in der Gemeinde