Durststrecken, Abrechnungen und Jubiläen

Zur ersten Sendung im neuen Jahr empfängt Chefreporter von VOL.AT TV Joachim Mangard am Montag bei "Vorarlberg LIVE" den ÖSV-Finanzchef Patrick Ortlieb, die Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und die Direktorin des Vorarlberger Architektur Instituts Dr. Verena Konrad.

Nach ihrer verpassten Finalqualifikation beim Weltcup-Riesentorlauf in Kranjska Gora sowie der insgesamt schwachen Leistungen in der bisherigen Saison sieht Katharina Liensberger nun auch den Österreichischen Skiverband in der Pflicht. “Jetzt ist es wichtig, die richtigen Schritte zu setzen”, sagte die Göfnerin. Wie der ÖSV-Finanzchef die sportlich prekäre Situation der ansonsten so erfolgsverwöhnten ÖSV-Technikerinnen einschätzt und warum die Durststrecke von Doppel-Olympiasieger Johannes Strolz weiterhin anhält, dazu ist Ortlieb am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.