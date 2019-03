Durchwachsenes Jahr für die Angelfischerei

Der Fischereiverein Feldkirch hatte zur 98. Generalversammlung geladen.

„Fischereilich gesehen war 2018 ein durchwachsenes Jahr“, so Gesson. Die Fischgänge in den Fließgewässern Ill und Rhein reduzierten sich – die Ursachen waren ein niederschlagsreicher Frühling, Schwall und Sunk sowie Schwebstoffverfrachtungen während des ganzen Jahres. Der trockene Sommer und Herbst führten zum Austrocknen zahlreicher kleinerer Bäche oder zu einem extremen niedrigen Wasserstand. „Besonders betroffen war die Nafla, die seit Menschengedenken kein Wasser mehr führte, wobei der gesamte Fischbestand vernichtet wurde“, berichtete der Obmann.

In der vereinseigenen Fischzuchtanlage in Frastanz, die von Patrick Breuss und seinem Team während des ganzen Jahres mit großem Arbeitseinsatz betreut wurde, konnte wieder ausgezeichnetes Besatzmaterial gezüchtet werden. Besonders hervorgehoben wurde der mehrjährige Aufbau eines Äschenstammes. Für die Arbeiten in und um die Fischzucht, die Teilnahme an Flurreinigungen, Pflege von Aufzuchtbächen und dergleichen mehr wurden von den Vereinsmitgliedern rund 2000 Arbeitsstunden erbracht.