Durchwachsene Saison am Karren

Eine Woche früher als geplant musste auch die Karrenseilbahn die diesjährige Sommersaison beenden.

Dornbirn . Fast genau vor 64 Jahren lud die Karrenseilbahn zu ihrer ersten Fahrt auf den Dornbirner Hausberg – aber auch der vergangene Sommer wird in die Geschichtsbücher vom „Karra-Bähnle“ eingehen.

Rund 300.000 Berg- und Talfahrten werden in jedem Jahr bei der Dornbirner Karrenseilbahn gezählt, doch in diesem Sommer war alles anders. Der Mai war dabei ein totaler Komplettausfall, da durch den ersten Corona-Lockdown auch die Karrenseilbahn erst ab dem 29. Mai wieder starten durfte. Nach einem verhaltenen Juni zeigte sich dann der Juli als zufriedenstellend und auch der August war auf ähnlich gutem Niveau wie im Vorjahr. „In diesem Sommer fiel ein Teil der Gästestruktur, wie Gruppenreisen, große Firmenveranstaltungen oder private Gesellschaften weg, was dann aber vor allem im August erfreulicherweise durch mehr Individualgäste kompensiert wurde“, bilanziert Herbert Kaufmann, Vorstand der Dornbirner Seilbahnen AG.