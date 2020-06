Durchgehende Lesefreude in der Bibliothek

Die Bibliothek Götzis bietet auch während der Corona Krise ein durchgehendes Lesevergnügen für Groß und Klein.

Die Mitarbeiter der Bibliothek am Garnmarkt hatten dabei auch in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. „Bei uns wird Service und Betreuung unserer Kunden seit Beginn großgeschrieben. Daher haben wir auch in den letzten, schwierigen Wochen unser Angebot aufrecht erhalten und die Kunden konnten jederzeit alle Medien ausleihen“, so Büchereileiterin Michaela Hermann. So konnten die Lesefreunde in der ersten Phase die Bücher online aussuchen und das Büchereiteam stellte die bestellten Medien in weiterer Folge ganz umweltfreundlich mit dem Fahrrad zu. „Insgesamt haben wir so in den letzten Wochen 570 Zustellungen durchgeführt und in der zweiten Phase gab es 915 kontaktlose Abholungen“, so die Bibliothekarin erfreut. Aufgrund der Corona Krise mussten allerdings sämtliche Veranstaltungen, wie Deutsch im Alltag oder das Bilderbuchkino abgesagt beziehungsweise verschoben werden. Der „Schreibwettbewerb 2020“ konnte zwar durchgeführt werden, wurde allerdings verlängert und so findet die Jurierung in den nächsten Wochen statt.