Durchfahrsperre im Rheinmahd am Abend aufgehoben

Ab November gilt die unechte Einbahn im Rheinmahd nur noch in den Morgenstunden von 6 bis 8 Uhr.

Die Verkehrsberuhigung im Bereich Dürne und Rheinmahd ist der Gemeinde ein wesentliches Anliegen und der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer und der Anrainer steht bei der Umsetzung zu jeder Zeit im Vordergrund der Überlegungen. Die im Frühjahr verordnete unechte Einbahn galt dabei jeweils an Werktagen von 6 bis 8 Uhr in der Früh vom Kreisverkehr beim Autohaus Fink in Richtung Koblach Au und am Abend von 16 bis 18 Uhr in umgekehrter Richtung von Koblach Au in Richtung Kreisverkehr an der L190.