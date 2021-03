Durchblick in den Bushaltestellen

Die Mitarbeiter*innen von „Gschickt&Gschwind“ sind in den kommenden Wochen im Walgau unterwegs und reinigen fast 200 Bushaltestellen.

Das „Gschickt&Gschwind“ – in der Klarenbrunnfabrik in Bludenz stationiert – ist ein Betreuungs- und Ausbildungsort für Menschen mit einer Lern-, beziehungsweise psychischen Beeinträchtigung. „Wir sind für die großteils jungen Menschen sozusagen ein Sprungbrett auf ihrem Weg (zurück) in den ersten Arbeitsmarkt“, so Stellenleiter Raphael Barwart. Das „Geschickt&Gschwind“ darf sich über vielerlei Dienstleistungsaufträgen von renommierten Betrieben – unter anderem Liebherr, Schmidt, Aerocompact und viele mehr – freuen. „Aber auch private Anfragen und Kleinaufträge aller Art werden gerne übernommen. Wir freuen uns über jede Anfrage“, so Raphael Barwart.