Durch die Weihnachtsferien skaten

Die Skaterhalle in Dornbirn erweitert in den Weihnachtsferien ihre Öffnungszeiten.

Dornbirn. Seit Mai 2023 hat die Stadt Dornbirn mit der Skatehalle eine weitere attraktive Möglichkeit für die sinnvolle Freizeitgestaltung. Für die Nutzung der Halle ist jedoch ein Chip nötig, der um 50 Euro Pfand im benachbarten Jugendhaus Vismut, Offene Jugendarbeit Dornbirn, abgeholt werden kann. „Es macht Sinn, den Chip vorher unter ticket@ojad.at oder auf dem Mobiltelefon +4367683650846 zu bestellen“, betont Elmar Luger von der OJAD. In den Weihnachtsferien erweitert die Halle außerdem die Öffnungszeiten, so steht diese am Dienstag, 26.Dezember bis Samstag 30. Dezember und Dienstag 2. Jänner bis Samstag 6. Jänner, jeweils von 10.00 bis 21.00 Uhr allen begeisterten Skatern offen. Mit dem Chip ist zu diesen Zeiten die Halle nutzbar, der Zugang ist nur vom Radweg beim Bahngleis möglich. (cth)