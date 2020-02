Durch die Luft fliegender Rodel trifft Mann am Kopf

Ein 33-jähriger Vorarlberger ist am Sonntag am Rand einer Rodelbahn in Dalaas von einem durch die Luft fliegenden Schlitten am Kopf getroffen worden.

Er verlor das Bewusstsein, wurde an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Rodel war durch eine Kollision in die Höhe katapultiert worden, informierte die Polizei.

Heftiger Zusamenstoß