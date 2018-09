Durch 800 Jahre Musik flaniert

Zum Stadtjubiläum streifte das Publikum des „Konzerts N0 5: Abenteuer Re:sonanz“ durch 800 Jahre Musikgeschichte vom Dom bis ins Pförtnerhaus. Die Kooperation von Musik in der Pforte, Feldkirch 800 und Landeskonservatorium fand großen Anklang.

Das vierte Konzert begann mit einer lebhaften Fantasie von Carl Philipp Emanuel Bach und kulminierte in einem Streichquartett von Joseph Haydn, gespielt vom Epos:Quartett mit Klaus Christa (Viola), Christina Busch und Verena Sommer (Violine) sowie Francois Poly (Violoncello), begleitet von Martin Gallez am Klavier. Das fünfte Konzert markierte mit Stücken von Arnold Schönberg und Anton Webern den Übergang in eine neue Zeit.

Zum Höhepunkt der musikhistorischen Wanderung kamen die Konzertgäste um 23 Uhr zur Uraufführung des Jazzpianisten David Helbock im Jahre 2018 im Pförtnerhaus an. „No Borders!“ war ein großes Tutti mit Musikern des Abends einschließlich Kammerchor. Die Komposition will mit Blick in die Zukunft kulturelle Gräben und Grenzen überwinden. Dabei brillierten speziell Johannes Bär an der Tuba und Andreas Broger am Saxophon. Die Philosophin Natalie Knapp leitete jedes Konzert mit einem Gedankenimpuls ein. HE