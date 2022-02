Duo Vidal und Seipelt "erlegt" das Team Stockerau

16 von 24 Treffern beim Heimsieg der Feldkircher Handballerinnen steuerten die Torgarantien bei.

Am Samstag konnten sich die Damen des HC BW Sparkasse im Spiel gegen den 6. Platzierten UHC Müllner Bau Stockerau in einem hart umkämpften Spiel die nächsten zwei Punkte sichern. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging das Team von Christoph Bobzin zu Beginn der zweiten Halbzeit erstmals in Führung und gab diese bis zum Schlusspfiff von 24:22 nicht mehr ab.