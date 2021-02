Duo Damir Canadi/Eric Orie soll SCR Altach vor dem Abstieg retten

Der Nachfolger von scheidenden Coach Alex Pastoor steht beim Bundesliga-Tabellenschlusslicht fest

Sie haben schon bei den Spitzenklubs Atromitos Athen (Griechenland) und in Deutschland in Nürnberg über einen längeren Zeitraum erfolgreich zusammen gearbeitet. Die Rede ist vom Duo Damir Canadi (50) und Eric Orie (53). Der Wiener und Holländer sollen nun nach der Trennung mit Coach Alexander Pastoor das Bundesliga Tabellenschlusslicht SCR Altach vor dem drohenden Abstieg retten. Damit Canadi wurde erst vor zwei Wochen in Athen entlassen. Auch Eric Orie war vereinslos. Canadi betreute SCR Altach schon von 7. Jänner 2013 bis 10. November 2016. Jetzt kehrt er nach fünf Jahren Abstinenz wieder in die Cashpoint-Arena zurück. Unter Damir Canadi gelang den Rheindörflern der sensationelle Aufstieg auf die Europäische Bühne. Die Auftritte in der Europa League bleiben heute noch unvergessen. Damir Canadi kennt den Klubs SCR Altach und die Mannschaft bestens und wird mit neuer Motivation und Aufbruchsstimmung alles versuchen um Erstklassig zu bleiben.