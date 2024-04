Dune vs. Star Wars: Eine epische Reise durch Sand und Sterne

In einer Zeit, in der Star Wars eine kreative Pause einlegt, fesselt Dune das Kinopublikum und offenbart überraschende Parallelen sowie tiefgreifende Inspirationen zwischen den beiden Science Fiction-Welten.

Im Kinojahr, in dem die Sternenkreuzer und Lichtschwerter von Star Wars eine Pause einlegen, rückt eine andere monumentale Science-Fiction-Welt ins Rampenlicht: Dune. Der neueste Streich von Denis Villeneuve hat an der Kinokasse schon über 400 Millionen Dollar eingespielt und das Publikum mit in die Wüsten des fernen Planeten Arrakis genommen. Doch die Beziehung zwischen Dune und Star Wars ist tiefgründiger, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.

Dune stammt von Frank Herbert

Bereits in den 1960er Jahren legte "Dune"-Schöpfer Frank Herbert mit seiner Saga den Grundstein für ein Science-Fiction-Epos, das später auch George Lucas bei der Schöpfung seiner weit, weit entfernten Galaxie inspirierte. Die offensichtliche Inspiration, die Star Wars aus den Seiten von Dune zog, ist durch die Wüstenlandschaften, die politischen Intrigen und die mystischen Kräfte, die das Universum durchdringen, unverkennbar.



























<span style="background-color: initial;"> </span> ©Warner Bros. Pictures via AP

Parallelen zwischen Dune und Star Wars

Greig Fraser, Kameramann beider Reihen, hebt hervor, wie die visuelle Gestaltung von Dune bewusst so angelegt wurde, dass sie sich von Star Wars unterscheidet, trotz der offensichtlichen Parallelen und der gemeinsamen Inspiration. Fraser, der an Filmen wie "Rogue One: A Star Wars Story" und der Serie "The Mandalorian" mitwirkte, musste viel von dem, was Star Wars visuell ausmacht, für seine Arbeit an Dune vergessen. Doch er betont, dass dies eine erfreuliche Herausforderung war, denn: "Ich hasse es, eine Sache zweimal zu machen."

Bild aus "Dune: Part Two. ©Warner Bros. Pictures via AP

Wurde George Lucas von Dune inspiriert?

Das Echo von Dune in Star Wars ist jedoch nicht nur auf die visuelle Ästhetik beschränkt. George Lucas selbst hat sich von Herberts Werk inspirieren lassen, wie Fraser bestätigt: "Am Ende bin ich mir aber sicher, dass George Lucas von Dune inspiriert wurde, als er Star Wars gemacht hat." Herberts Dune und Lucas' Star Wars teilen sich viele Elemente, von den ikonischen Sandwürmern, die an den Sarlacc aus "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" erinnern, über die bedeutungsvollen Wüstenplaneten bis hin zu den mächtigen Geschwistern, die geheimnisvolle Kräfte teilen.

Sandwürmer ziehen in die Schlacht. ©Warner Bros. Pictures via AP

Dune und Star Wars, beide erzählen von Imperien, von der Rebellion gegen unterdrückerische Mächte und von Charakteren, deren Schicksale tief mit dem Universum verwoben sind. Beide Universen nutzen die Wüste als Kulisse für epische Geschichten über den menschlichen Geist und die Macht des Schicksals. (VOL.AT)

Dune versus Star Wars ©AP

Markante Ähnlichkeiten zischen Dune und Star Wars

Sandwürmer vs. Sarlacc: Beide Universen beheimaten riesige Wüstenkreaturen mit einem gewaltigen Maul voller Zähne. Wüstenplanet: Tatooine in Star Wars und Arrakis in Dune sind zentrale Wüstenplaneten in ihren jeweiligen Universen. Sandcrawler: Beide Universen nutzen Sandcrawler für den Abbau wichtiger Ressourcen. Mächtige Geschwister: Die spirituellen und psychischen Verbindungen zwischen den Geschwistern Leia und Luke in Star Wars spiegeln sich in der Beziehung zwischen Paul und Alia Atreides in Dune wider. 5. Spice: Sowohl in Star Wars als auch in Dune ist Spice ein wertvolles Handelsgut, allerdings mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Macht (Force) vs. Die Stimme (Voice): In Star Wars ermöglicht die Macht besondere Fähigkeiten. In Dune ermöglicht die Stimme, andere zu beeinflussen. Jedi Bendu und Prana-Bindu: Die Jedi Bendu in Star Wars teilen Namensähnlichkeiten mit der Prana-Bindu-Technik der Bene Gesserit in Dune. Hauptcharaktere, die vom Schurken abstammen: Luke und Leia sind die Kinder von Darth Vader in Star Wars, während Paul und Alia Atreides Enkel von Vladimir Harkonnen sind. Imperium: Beide Universen werden von einem Imperium beherrscht, das schlussendlich gestürzt wird. Feuchtfarmer und Tausammler: Beide Konzepte dienen dazu, in den trockenen Wüstenlandschaften von Tatooine und Arrakis Wasser zu gewinnen. Fremen und Tusken: Die Fremen von Arrakis und die Tusken-Räuber von Tatooine haben sich beide an extreme Wüstenbedingungen angepasst.

