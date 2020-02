Düster-dramatischer Bigbandsound

Abseits des üblichen Big Band-Repertoires begeisterte die Big Band Walgau im TaS

FELDKIRCH Unter der Leitung von Musikschuldirektor Christian Mathis öffnet sich die Big Band Walgau in ihren Konzertprogrammen stets neuen musikalischen Wegen und Herausforderungen, die den Rahmen des üblichen Big Band-Repertoires sprengen.

In ihrem aktuellen Programm setzt sich die umtriebige Big Band facettenreich mit der sogenannten „Minimal Music“ auseinander. Auch wenn angesichts eines satten Sounds mit virtuos improvisierten Soloeinlagen beim ersten Hinhören nichts auf Minimalismus schließen lässt, hat sich die Big Band dennoch intensiv mit der Musik von Steve Reich beschäftigt und klassische Big Band-Harmonien flexibel und unverkrampft erweitert.

Als Sahnehäubchen hatte die Big Band Walgau auf der kleinen Saumarkt-Bühne zwei Special Guests zu Gast, die der elektrisierenden musikalischen Mischung aus Jazz, Blues und Minimalismus das Salz in der Suppe beimischten. Den düster-dramatischen Stücken von Tom Waits wie „Lullaby“ und „God´s Away on Business“ verlieh Sängerin Alice Sutter die passende Stimme und Stimmung für den Klangkörper der Band.