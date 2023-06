Dünser Feuerwehr feiert großes Jubiläum

Die Ortsfeuerwehr Düns feiert im heurigen Jahr ihr 110-jähriges Bestandsjubiläum und lädt dazu am kommenden Samstag zum Angriffscup mit anschließendem Dämmerschoppen.

Düns . Als die Feuerwehr in Düns am 27.04.1913 gegründet wurde, traten 28 freiwillige Mitglieder dem aktiven Feuerwehrdienst bei. Im heurigen Jubiläumsjahr beträgt der Mitgliederstand 37 Aktive, 10 Ehrenmitglieder und 7 Jugendfeuerwehrmitglieder.

Anlässlich des großen Jubiläums lädt die Feuerwehr Düns am kommenden Samstag, 10. Juni zum Angriffscup der Aktiven sowie zum Trainingsbewerb der Feuerwehrjugend und einem anschließenden Dämmerschoppen auf die Sportanlage Düns. Der Angriffscup ist in diesem Jahr dabei die Generalprobe vor den Landesbewerben in Lustenau, bei denen es wieder um den goldenen Helm geht. Deshalb werden die Feuerwehr-Gruppen aus dem ganzen Land diese Möglichkeit nutzen, um sich den letzten Schliff zu holen. Die Zuschauer dürfen sich somit auf spannende Wettkämpfe und topmotivierte Teams freuen.