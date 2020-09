Duell zwischen ÖVP und FPÖ in Feldkirch

Kein guter Tag war der Wahlsonntag diesmal für die ÖVP in Feldkirch.

Sie verlor über sieben Prozentpunkte und kam nur mehr auf 40,47 Prozent der Stimmen (2015: 47,82), das sind drei Mandate weniger. Zudem muss Amtsinhaber Wolfgang Matt gegen FPÖ-Herausforderer Daniel Allgäuer in die Stichwahl.

Matt hatte die Stadtführung erst vor gut einem Jahr von Langzeit-Vorgänger und Parteikollege Wilfried Berchtold übernommen. Bei seinem ersten Antreten als Bürgermeisterkandidat schenkten ihm nur 41,42 Prozent der Wähler das Vertrauen, Berchtold hatte in Feldkirch 2015 dagegen noch klare 52,79 Prozent in der Direktwahl eingefahren. Eine Wahlschlappe verdauen muss die ÖVP unter Matt auch in der Gemeindevertretung: Man blieb zwar klar stimmenstärkste Partei, aber hatte man 2015 noch 18 Mandate und 47,82 Prozent der Stimmen für sich verbucht, waren es diesmal nur mehr 40,47 Prozent bzw. 15 Mandate.