Duell mit scharfer Klinge

Zum Start in die neue Saison lädt auch der Feldkircher Fechtclub zu einem Schnuppertraining in die Volksschule Levis.

Fechten ist dabei mehr, als ein simples Kreuzen der Klingen – bei dieser Sportart geht es neben Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft auch um die Persönlichkeit. Zudem geht es auch darum, seine körperlichen Stärken und Schwächen in der Konfrontation geschickt einzusetzen und in den individuellen Kampfstil einzubauen. Beim Fechtclub Feldkirch wird dabei ausschließlich mit Degen gekämpft und dank der Schutzausrüstung ist auch das Verletzungsrisiko sehr gering. Neuanfänger und Interessierte sind beim Feldkircher Fechtverein jederzeit Willkommen und am kommenden Dienstag, 29. September startet in der Turnhalle der Volksschule Levis für jeweils vier Nachmittage das erste Schnuppertraining der Saison. Eine Anmeldung ist unter info@fechtclub-feldkirch.at erforderlich. Ein weiteres Schnuppertraining ist für den 2. März 2021 geplant. MIMA