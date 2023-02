Duell der Titelkandidaten im Herrenried

Gemeinsam mit den eigenen Fans will der HSC am Samstag den ersten Schritt in Richtung ÖEL-Finale machen

Mit einem vollen Erfolg gegen die Kapfenberger SV will der SC SAMINA Hohenems am Samstag den ersten Schritt Richtung ÖEL-Finale machen.

Hohenems. Nach dem spannenden Play-off-Viertelfinale der Ö-Eishockeyliga gegen Althofen konnten sich die Cracks des SC SAMINA Hohenems für das Halbfinale qualifizieren und treffen, wie schon im Vorjahr, auf die Kapfenberger Kängurus.

Vor einem Jahr hatten die Steirer dabei das bessere Ende für sich und bescherten dem HSC das Halbfinal-Aus. Auch in dieser Saison zeigten sich die Kapfenberger bisher stark und konnten den Grunddurchgang überlegen für sich entscheiden. Nach dem Erfolg im Viertelfinale gegen die VEU Feldkirch wollen die Kängurus nun in Hohenems eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche legen. Für KSV-Spielertrainer Kris Reinthaler und sein Team ist das Ziel nach dem Vizemeister-Titel im Vorjahr hinter Wattens klar definiert: Der Titel soll ins Mürztal.

Diese Titelambitionen gibt es allerdings auch in der Nibelungenstadt und so erwartet HSC-Trainer Bernd Schmidle gegen Kapfenberg wieder zwei enge Spiele, in welchen die kleinen Fehler den Unterschied machen werden. „Kapfenberg hat eine sehr gute Mannschaft und wir müssen von Beginn unser Defensivspiel sehr gut machen. Darüber hinaus müssen wir viel Verkehr vor dem gegnerischen Tormann verursachen und unsere Chancen eiskalt nützen“, hofft der Emser-Coach auch auf die Unterstützung von den heimischen Fans.

