Duell der Tabellennachbarn in der Reichenfeldhalle

Feldkircher Handballer treffen auf den Mittelständler aus Deutschland.

Am 5. Spieltag der HVW Landesliga Staffel 4 trifft das Herren1 des Handballclub Sparkasse BW Feldkirch am Samstag auf die TG Biberach. Mit einem Punkteverhältnis von 4:6 belegen die Biberacher aktuell Tabellenplatz 7. Die Montfortstädter stehen mit einem Spiel weniger und 3 Punkten auf Platz 8.

Nach dem die Montfortstädter eine unnötige Heimniederlage gegen Bad Saulgau vergangenen Samstag einstecken mussten, kommt es eine Woche später zu einem weiteren Heimspiel. Mit der TS Biberach kommt eine Mannschaft in die Reichenfeldhalle, die den Feldkirchern aus den letzten Jahr sehr gut bekannt ist. Das Team von Arno Uttenweiler und Gabriel Senciuc ist ein individuell körperlich starkes Team. Auf allen Positionen werden Tore erzielt und so gut wie jeder Spieler trägt sich in die Torschützenliste ein. Besonders Mihai Hadzic auf der Rückraumposition ist für seine 5-6 Treffer pro Spiel bekannt.