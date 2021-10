Duell der Derbysieger

Der RHC Dornbirn will beim Heimspiel am Samstag unbedingt wichtige Punkte holen.

Der RHC Dornbirn will beim Heimspiel am Samstag unbedingt wichtige Punkte holen. ©RHC

Der RHC Dornbirn will beim Heimspiel am Samstag unbedingt wichtige Punkte holen. ©RHC

Am Samstag trifft der RHC Dornbirn in der Stadthalle auf die Urner Stiere.

Dornbirn. Wie auch die Messestädter gewannen auch die Schweizer am vergangenen Wochenende das Derby. Uri schickte Biasca mit 4:3 über den Gotthard, während Dornbirn in Wolfurt mit einem 8:5 Sieg klar dominierte. „Um sich in den Playoff-Rängen festzusetzen, wäre der erste Heimsieg der Saison besonders wichtig“, betont Trainer Francesco Dolce.

Die Heimischen müssen aber weiterhin auf wichtige Spieler verzichten, lieferten jedoch auch ersatzgeschwächt in Wolfurt eine starke Leistung ab. Die Stiere reisen mit zwei neuen Spielern nach Dornbirn, Leistungsträger Felipe Sturla und André Costa wurden durch die Portugiesen André Fernandes Moreira und David Dos Santos Concalves ersetzt. Beide erzielten in fünf Spielen ebenso viele Tore und sind die stärksten Scorer bei den Urnern.

1. Liga und Oktoberfeststimmung

Das 1. Liga-Team bestreitet am Samstag das zweite Heimspiel und will endlich voll punkten. In Wolfurt musste man nach klarer Führung noch ins Penaltyschießen, dieses Szenario soll gegen Uri vermieden werden.

Bei Oktoberfest-Atmosphäre soll in der Dornbirner Stadthalle so richtig Stimmung aufkommen. Die Dornbirner freuen sich auf zahlreiche stimmungsfreudige Anhänger in Dirndl oder Lederhose, um bei Bier und Weißwurst die nächsten wichtigen Punkte einzufahren.

Schweizer NLA

Samstag, 30.10.2021, Stadthalle Dornbirn

18 Uhr, RHC Dornbirn – RHC Uri

20 Uhr, 1. Liga

– Oktoberfeststimmung

– Maßbier

– Weißwürste & Brezel