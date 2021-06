Duell der beiden Tabellenführer

Am kommenden Samstag kommt es in Dornbirn zum Duell der beiden Divisions Tabellenführer im Baseball.

Dornbirn. Die Begegnungen zwischen den Indians und dem regierenden Staatsmeister Vienna Metrostars sind nicht zuletzt wegen den Finalserien 2018 und 2019, in denen zuerst die Wiener über die Indians triumphierten und sich anschließend die Indians zum Meister kürten, immer etwas Besonderes. Die in den letzten beiden Runden spielfreien Vienna Metrostars konnten zuvor sechs Spiele in Folge gewinnen und die Tabellenführung in der Division Ost übernehmen. Für die Indians beginnt mit den beiden Spielen gegen die Metrostars eine Serie von drei Begegnungen, welche für den Tabellenendstand richtungsweisend sein werden. „Umso wichtiger wird es sein bereits am kommenden Samstag gegen die Wiener die Tabellenführung zu festigen“, erklärt Indians-Trainerin Marin Pschorr.