Dual Meeting im Schwimmen Österreich gegen die Schweiz

Max Halbeisen sichert sich einen neuen Vorarlberger Landesrekord.

Dornbirn. Am letzten Wochenende stand in der Südstadt das Dual Schwimm-Meeting Österreich gegen die Schweiz auf dem Programm. Ein internationaler Schwimm-Vergleichswettkampf unter strengen Covid-Auflagen. Ziel war es primär den besten Aktiven aus Österreich bei den Damen und Herren in den Nachwuchsklassen Jugend und Junioren wieder einen Wettkampf und damit die Gelegenheit zu bieten, Limits für die nächsten Schwimmevents zu erzielen und auch eine Standortbestimmung zu bekommen.

Für das österreichische Nationalteam wurden in den oben genannten Klassen von der TS Dornbirn Schwimmen drei Athleten eingeladen – Hanna Röser, Max und Luis Halbeisen. Eine Woche nach dem Wettkampf in Dornbirn zeigte Max Halbeisen, dass er weiter in hervorragender Form ist. In 50 m Rücken stellte er in der Zeit von 27,63 einen neuen Vorarlberger Landesrekord in der Allgemeinen Klasse auf.