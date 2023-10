"Du Arschloch, Du!" - ÖVP-Bürgermeister rastet aus und kassiert Prügel

Wieder sorgt ein Video mit einem ÖVP-Politiker als Protagonisten für Aufregung. Diesmal betrifft es einen Bürgermeister in Niederösterreich, der für Negativ-Schlagzeilen sorgt.

Diesmal gerät der Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Schrattenberg (Bezirk Mistelbach), Johann Bauer (ÖVP), in den Fokus. Ein kürzlich aufgetauchtes Video zeigt, wie Bauer einen ausländischen Gemeindebürger massiv beleidigt. Der Hintergrund scheint eine private Angelegenheit zu sein. Im Video, das von der Frau des Betroffenen gefilmt wurde, sind zudem Handgreiflichkeiten zu sehen. Die Auseinandersetzung scheint sich in der letzten Woche in einem Wirtshaus entzündet und auf die Straße verlagert zu haben.