DSV Nachwuchs schrieb Fußballgeschichte

Doppelpack von Jonas Luca Fenkart im Finalspiel gegen FC Dornbirn ebnet den Haselstaudern den ersten Landesmeistertitel im Jugendbereich.

Geschichte geschrieben hat die Unter-14-Elf des Dornbirner SV mit Trainer Georg Auer. Für die Haselstauder war es der erste Titelgewinn im Nachwuchs auf Landesebene. Matchwinner war der Zweifachtorschütze Jonas Luca Fenkart. Mit seinem Doppelpack in der Schlussphase in nur acht Minuten sorgte er für den doch etwas überraschenden aber verdienten 2:0-Sieg (72./80.). Die vielen mitgereisten DSV-Anhänger feierten ihre neuen jungen Helden am Spielfeld und dann im vereinseigenen Klubheim. Saisonbilanz des frischgebackenen U-14-Landesmeister: 16 Siege, 1 Remis, vier Niederlagen: 69:29 Torverhältnis.