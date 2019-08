DSV Juniors mit Kantersieg

Das 1b Team des Hella DSV Dornbirn feierte in Lochau einen verdienten Erfolg.

Dabei startete das Spiel in Lochau mit Möglichkeiten auf beiden Seiten und es dauerte bis zur 35. Minute ehe David Kirchmair die Grün-Weißen aus dem Haselstauden mit 1:0 in Führung brachte. Das Spiel blieb spannend und die Entscheidung erst in der 74. Minute – ⚽️Blago Maric-Pjanic und Fabian Bachmann sorgten mit einem Doppelschlag für die 3:0 Führung der Dornbirner. Die Hausherren versuchten zwar noch dagegen zu halten, doch die Dornbirner Defensive stand gut und Fabian Bachmann sorgte in der 90. Minute mit dem 4:0 für den Endstand.