DSV ist in der neuen Rolle enorm unter Druck

Die Haselstauder wollen trotz des kleineren Kader wieder das Meister Play-off schaffen

In einer vollkommen neuen Rolle als Gejagter geht das stärkste Amateurteam Vorarlbergs in die zweite Saison in der VN.at Eliteliga Vorarlberg. Der Dornbirner SV spürt schon vor dem Saisonstart den großen Druck des Siegenmüssens. Die Haselstauder sind immer in der Favoritenrolle. Fünf Zähler vor dem VfB Hohenems lag der Dornbirner SV im Herbstdurchgang 2019 klar an der Spitze der Tabelle.